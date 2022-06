Johan Derksen vanaf half augustus met avondshow op Radio Veronica

Derksen zegt dat het ’geen nostalgisch’ programma wordt. „Maar er komt dagelijks mooie muziek uit die je nooit op de radio hoort. Het wordt een mix van blues, Americana, soul, country, gospel en rock.” De presentator belooft niet door de platen heen te praten. „Geheel in strijd met mijn karakter cijfer ik mezelf dus weg, want Muziek voor Volwassenen draait alleen om de muziek. Echte liefhebbers en de grote groep oudere jongeren vormen mijn doelgroep.”

Zendermanager Rob Stenders laat weten dat Derksen zelf had gevraagd of er bij Radio Veronica ruimte was voor een show met ’The Teskey Brothers, Bob Dylan, The Band, The Stones, Chris Stapleton en Otis Redding’. Daar hoefde Stenders niet lang over na te denken. „Dat gaat voor de muziekliefhebber een lekker tripje worden.”

Regionale radio

Derksen heeft al ervaring bij de regionale radio. Zo is hij ook te horen op RTV Drenthe. Bij Rijnmond moest hij eerder dit jaar stoppen vanwege de commotie rond een bekentenis die hij in april deed in Vandaag Inside. Derksen zei toen in een uitzending een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij dat verhaal en zei hij dat er geen penetratie was geweest.

Derksen en zijn collega’s Wilfred Genee en René van der Gijp besloten vanwege de ophef te stoppen met Vandaag Inside, maar het trio en het programma keerde na een afwezigheid van twee weken toch weer terug.