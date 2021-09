Producent: volgend jaar pas gesprek over nieuwe James Bond

Een dag voor de wereldpremière van No Time To Die, de 25e Bond-film waarin Craig voor het laatst te zien is als de beroemde spion, heeft de producent andere dingen aan haar hoofd. „We willen dat Daniel de tijd heeft om dit moment te vieren. Volgend jaar zullen we gaan nadenken over de toekomst.”

Voor Craig komt er met No Time To Die als vijfde film na bijna zestien jaar een eind aan zijn avontuur als 007. De Britse acteur is de zesde Bond na voorgangers Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan.