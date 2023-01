Premium Het beste van De Telegraaf

Na overlijden Lisa Marie Presley Hoe komt kleindochter Elvis Presley het zoveelste drama te boven?

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Zondag komt Riley Keough (33) met haar 14-jarige tweelingzusjes en grootmoeder Priscilla Presley (77) samen om haar moeder Lisa Marie Presley te herdenken, die 12 januari onverwacht om het leven kwam door een hartstilstand. Het afscheid vindt plaats op Graceland, het legendarische landgoed van Elvis dat Riley en haar zusjes erven, goed voor ’een slordige’ 500 miljoen dollar (462 miljoen euro). Met het overlijden van haar moeder is het de zoveelste tragedie voor de kleindochter van Elvis Presley in korte tijd, nadat ze in 2020 al haar broer verloor...