West End-musical ’Everybody’s talking about Jamie’ naar Carré

Deze met 8 theaterprijzen en vijf Olivier Awards-nominaties bekroonde musical - de vijfde alweer in de succesvolle serie Broadway in Carré – die in 2017 in Londen in première ging, zal vanaf 4 augustus 2020 twee weken exclusief te zien zijn in Amsterdam.

De voorstelling gaat over de ups en downs in het leven van de 16-jarige Jamie, zijn moeder en zijn klasgenoten. Jamie wil verkleed als dragqueen naar het eindexamengala van zijn school. Hij durft anders te zijn, spreekt zich uit en stapt in de schijnwerpers in een wereld waarin dit onmogelijk lijkt.

Het verhaal is losjes gebaseerd op de documentaire Jamie: Drag Queen at 16, over Jamie Campbell en zijn moeder Margaret. Tom MacRae schreef de teksten en de muziek is van Dan Gillespie Sells, de singer-songwriter van de Britse popband The Feeling.

Wie niet tot augustus 2020 wil wachten op de Britse hitmusical, kan op 31 juli vast een voorproefje krijgen in de bioscopen van Pathé, waar een videoregistratie van de Londense theaterversie te zien zal zijn. Hierin speelt John McCrea de rol van Jamie en maken verschillende bekende Britse dragqueens deel uit van de cast. Wie er in Amsterdam straks de hoofdrollen vertolken is nog niet bekend.