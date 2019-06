’Heidi Klum en Tom Kaulitz al getrouwd’

Op sociale media circuleert een foto van een poster van Tokio Hotel, de band van Tom, waarop de handtekeningen van de bandleden staan. Maar Heidi heeft de poster ook gesigneerd. Wat opvalt, is dat ze dat niet doet met Heidi Klum, maar met Heidi Kaulitz, de achternaam van haar verloofde.

De foto is twee weken oud, en dat zou dus betekenen dat het huwelijk al in mei voltrokken is. Heidi en Tom zijn sinds eind vorig jaar verloofd. Het stel wil niets over hun huwelijksdatum loslaten. „Jullie horen het vanzelf.”