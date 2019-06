Ruben Terlou maakt nieuwe serie over China

Net als in de eerdere series van Ruben staat ook nu het leven van de gewone Chinees centraal, kondigt de VPRO aan. „In vloeiend Chinees voert hij gesprekken met de Chinezen die hij onderweg tegenkomt en toont hij de menselijke en kwetsbare kant van een volk dat zo ver van ons af lijkt te staan.”

Chinese dromen telt vier afleveringen die te zien zijn vanaf zondag 17 november (NPO 2, 20.15 uur). Een van de afleveringen gaat over de toekomst voor Chinese kinderen. Terlou maakt ook een aflevering over de invloed van president Xi Jinping op het leven van de Chinees en de snelle ontwikkelingen van China. In de laatste aflevering reist Ruben van het vasteland van China naar Taiwan.