DUBBEL DRAMA voor HELMUT LOTTI (50)

Hij vierde grote successen, maar kende ook diepe dalen. Het leven van Helmut Lotti liep lang niet altijd op rolletjes.

Natuurlijk vierde hij grote successen op bühnes over de hele wereld, maar als de lampen gedoofd waren en zijn publiek naar huis, waren het voor HELMUT LOTTI vaak droevige tijden. Opnieuw is hij getroffen door rampspoed, nu in één weekend niet alleen zijn lievelingstante, maar ook zijn vader kwamen te overlijden. Een zoveelste klap voor de Belgische charmezanger...