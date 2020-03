Broederliefde geweerd van Bevrijdingsfestival

In aanloop naar het festival werd al uit sommige hoeken duidelijk dat niet iedereen in Zoetermeer zat te wachten op de komst van Broederliefde. De reden daarvoor was dat er een paar jaar geleden een oud filmpje van bandlid Emms opdook waarin hij antisemitische leuzen scandeerde. Broederliefde was in 2017 een van de landelijke ambassadeurs van de vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en werd daarom toen van het programma geschrapt.

Steggerda heeft daarom, ook een beetje als ’voorzorgsmaatregel’, het optreden van Broederliefde geannuleerd, want er werd te veel verwezen naar het verleden. Hij benadrukt dat de rappers zelf wel goed en genoeg boetedoening hebben gedaan. „Op basis daarvan hebben ze wel een plek gekregen en daar werd in eerste instantie ook positief op gereageerd”, zegt hij. De groep zou volgens Steggerda het besef van 75 jaar vrijheid goed hebben kunnen overdragen naar de doelgroep.

De organisatie gaat nu op zoek naar een vervanger voor het tijdslot waarin Broederliefde zou optreden.