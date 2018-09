Oprah Winfrey verrast zusje bij afstuderen

Samen met haar partner Stedman Graham woonde Oprah dit bijzondere moment bij, zo liet ze via Instagram weten. „Mijn zusje Pat kwam er zes jaar geleden achter dat ze familie was van mij en had een grote droom: naar de universiteit gaan en afstuderen. Vandaag is deze droom uitgekomen! Gefeliciteerd klein zusje!”

Michelle Johnson, een van de directeuren van de universiteit, zei over het bezoek van Oprah: „Er waren plaatsen gereserveerd voor mevrouw Winfrey en haar beveiliging. We hebben het van tevoren tegen niemand gezegd en veel mensen hadden ook niks door, totdat sommigen haar herkenden.” Daarna ging het nieuws snel rond en verschenen er allerlei posts op social media, waar Oprah te zien is in het publiek.