Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe ontpopte Charlotte zich tot de iconische vorstin uit de Netflix-hit? Married at first sight in Bridgerton-prequel

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Charlotte komt voor een raadsel te staan na haar bruiloft met de Engelse koning George. Ⓒ LIAM DANIEL/NETFLIX

Is hij wreed? Ziet hij eruit als een trol? Houdt hij van een goed gesprek? Leest hij graag? De 17-jarige Charlotte heeft geen idee wie ze trouwt als ze afreist naar haar eigen bruiloft. Married at first sight rond 1800! Eén, bepaald niet onbeduidend, detail over de bruidegom is bekend: hij is de koning van Engeland.