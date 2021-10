Zangeres Hayley Williams stopt met sociale media

De 32-jarige zangeres, bekend van hits als Misery Business en The Only Exception, is naar eigen zeggen al sinds ze tiener is actief op het internet. Sinds ze bij band Paramore kwam in 2004 is het gebruik alleen maar toegenomen. „Toen gebruikte ik sociale media niet alleen maar voor mezelf, maar was het gewoon onderdeel van het werk”, aldus Williams.

Williams is blij dat ze via sociale media in contact blijft met haar fans en delen van haar eigen leven kan delen, maar op deze manier werkt het niet meer. „Verbinding blijft altijd een onderdeel van mijn vak, gelukkig maar. Maar via sociale media gaat dat niet meer.” Ze is naar eigen zeggen al jaren haar exit aan het overwegen. „Ik wil meer omhoog kijken en minder naar een scherm staren.”

Liefhebbers van Williams kunnen haar wel nog vinden op het officiële account van Paramore. Het is niet duidelijk of zij, een ander bandlid of een manager dat account beheert.