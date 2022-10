Tonnen buitgemaakt bij inbraak rapper Megan Thee Stallion

Bronnen vertellen dat twee mannen een raam aan de achterzijde van het huis insloegen en vervolgens een van de slaapkamers binnendrongen. Naar schatting hebben de dieven bij de inval in het huis in Los Angeles tussen de 300.000 en 400.000 dollar aan geld, juwelen en elektronica buitgemaakt.

De Amerikaanse rapper was op het moment van de inbraak niet thuis. Waarschijnlijk was ze toen al in New York, waar ze in actie komt als gastpresentator van Saturday Night Live. Ze leek later op Twitter te reageren op het voorval. „Materiële schade kan worden vervangen, maar ik ben blij dat iedereen veilig is.” Wel voegde zij daar later aan toe na Saturday Night Live een pauze te nemen. „Ik ben zo moe, fysiek en emotioneel.”