Spanning stijgt bij Chantal Janzen voor repetities in Ahoy

„Jongens vanaf morgen gaan we beginnen met de repetities in Ahoy Rotterdam. Man wat is dit spannend en man oh man wat is dit geweldig. Kan soms nog steeds niet geloven dat we dit mogen doen”, aldus de presentatrice, die de klus gaat klaren met Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager.

De ’mega ere-job’ gaat best pittig zijn, denkt Chantal. „Het proces komende weken tot aan de shows is terecht bloedserieus, met bloedserieuze mensen waarvan we hopen dat ze ons niet volgen op social media. Maar door dat bloedserieus zijn de hele dag krijg je af en toe dit. Is nodig”, besluit ze.

De presentatrice plaatste er een filmpje bij waarin ze met Jan wat stoom afblaast. Ze gebruiken al grappend een app waarbij Chantals gezicht met dat van Jan is verwisseld.