Rotterdamse ateliergeheimen niet zo smeuïg

De tentoonstellingstitel Ateliergeheimen van Rotterdam belooft veel goeds. Maar wie sappige roddels over verleidelijke modellen verwacht of smeuïge details over lastige klanten komt bedrogen uit. Niettemin is een bezoekje aan het Rotterdam Museum de moeite waard voor wie in vogelvlucht vier eeuwen Rotterdamse kunsthistorie wil zien. Van Pieter de Hooch tot Breitner en Kees van Dongen.

Hoewel de ruimte beperkt is, is er veel te zien in deze compacte presentatie. Te beginnen met een recente aankoop van het museum: een Rembrandtesk zelfportret van Hendrick Sorgh, de beste zeventiende eeuwse portretschilder van de Maasstad, en een portret van zijn vrouw Ariaentge Hollaer. Hij moet veel van haar gehouden hebben. Let maar op met hoeveel liefde hij dat subtiele kuiltje in haar wang schilderde.

Sorgh maakte ook het charmante paneeltje van een meisje aan het venster (1659) uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen. Op de muur onder het raam hangt een pispot. Buiten, want die stank wilde je liever niet binnen hebben. Eenzelfde rode aardewerken pot moet ook in het atelier van Sorgh hebben gestaan. Als voorbeeld. Of als uitkomst bij een sanitair noodgeval.

De expositie is een samenwerking tussen Boijmans en het historische museum van Rotterdam. Tot 1935 deelden de twee musea een adres: het Schielandshuis. Nu het grote Museum Boijmans voor zeven jaar de deuren moet sluiten wegens intensieve renovatiewerkzaamheden, heeft het project Boijmans bij de Buren - naar een idee van Wim Pijbes en financieel ondersteund door zijn stichting Droom en Daad - hen opnieuw samengebracht.

Zes in Rotterdam geboren en getogen historische kunstenaars worden aan het publiek voorgesteld. Onder hen ook Dolf Henkes, wiens schilderjasje, verfkist, palet en ezel ook te bewonderen zijn. Hun werk is aangevuld met relikwieën uit de atelier van eigentijdse kunstenaars zoals de sociaal geëngageerde schilder Peter Koole, keramiste Anna Ramsair en Anton Vrede, die elk op hun eigen manier hun inspiratiebronnen en verbondenheid met de stad laten zien.

Hoogtepunt van de intieme expositie is de collage annex muurschildering van Monika Dahlberg en André Smits, die alle getoonde werken uit diverse eeuwen samensmeedden tot een groot kleurrijk gesammtkunstwerk, vol glitter, snickers met tape voor de broodnodige energie en voor iedereen Mickey Mouse-oren. Je kijkt je ogen uit.

Paola van de Velde