De onvoorwaardelijke liefde tussen Cristiano Ronaldo en zijn moeder

Cristiano Ronaldo en zijn moeder Maria Dolores Aveiro. Ⓒ Getty Images

Een persoonlijk drama voor topvoetballer Cristiano Ronaldo. Volgens Portugese media is zijn moeder Maria Dolores Aveiro na een beroerte met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een moeder die meerdere tegenslagen met haar gezondheid heeft gekend, maar ook een moeder die haar zoon onvoorwaardelijk steunt, al had ze hem in eerste instantie zelfs nooit gehad willen hebben...