Linda Hakeboom gestart met chemotherapie

In haar Insta Stories vertelt Linda Hakeboom dat ze de afgelopen tijd als erg intens heeft ervaren, maar dat ze toch weer iets van zich wilde laten horen om te benadrukken dat iedereen zich zou moeten laten controleren. „Waar ik nu doorheen ga. Als je te laat bent, echt... Bespaar het jezelf alsjeblieft.”

Ze vervolgt: „Ik werd vanochtend compleet in de war wakker. Het voelt een beetje alsof ik ga bungeejumpen en naar een groot gapend gat kijk en de angst om daar in te springen, dat is wat ik nu voel. Gewoon verdrietig, dat ik héél ziek ga worden. En tegelijkertijd beter. Het is echt een beetje moeilijk te beschrijven allemaal.”

Na afloop van de chemo plaatste ze opnieuw een video waarin ze vertelt dat het ’oke’ gaat en komt ze terug op haar eerdere vergelijking met bungeejumpen. „Ik ben nu gesprongen en op een hele ’weirde’ manier voelt dat ook heel goed. We gaan nu aan de slag. Ik voel allemaal hele rare dingen in mijn lichaam gebeuren op dit moment, maar ik bekijk het gewoon en so far so good.”

Hakeboom maakte in augustus bekend dat ze borstkanker heeft. „Ik heb helaas slecht nieuws gekregen. Het knobbeltje dat ik ontdekte blijkt kwaadaardig. Ik heb borstkanker... Dat is een heel gek bericht om te krijgen en het stof moet nog een beetje neerdwarrelen hier merk ik”, schreef ze toen.