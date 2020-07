Victoria Beckham zet personeel modelabel op straat

De reorganisatie is een direct gevolg van teruglopende omzet door de coronacrisis. Er wordt minder verkocht, en dus heeft het modelabel besloten om de collecties die in de pijplijn zitten in te krimpen. Dat besluit heeft impact op het aantal beschikbare banen. Volgens The Guardian zal Beckham twintig banen schrappen in haar Londense atelier.

Victoria Beckham Limited ligt al lange tijd onder vuur. Het modelabel wist tot dusver geen enkel jaar winst boeken, en er vloeide al heel wat privékapitaal van de Beckhams in het mode-imperium van Victoria.

Dat het modelabel beroep wilde doen op steunmaatregelen van de Britse overheid om tijdens de gedwongen coronasluiting de lonen van het winkelpersoneel uit te betalen, kwam de steenrijke Beckham op felle kritiek te staan. De aanvraag werd twee weken later weer ingetrokken.