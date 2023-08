Lucille Werner niet blij met beperking-grapje Hugo de Jonge

In een item van Jaïr Ferwerda over het vertrek van Werner uit de Tweede Kamer vertelde De Jonge over zijn herinneringen aan haar, waarop er een auto aangereden kwam en Ferwerda hem aan de kant duwde. „Dank je wel voor het behoeden voor het overrijden, anders was ik ook met een beperking geëindigd”, zei De Jonge daarop. Werner heeft zelf een beperking en zette zich in de Kamer altijd in voor mensen met een beperking.

Aan tafel werd ontstemd gereageerd. „Wat een gekke man is hij, wat is dat nou voor een gekke opmerking”, reageerde voormalig wielrenster Roxane Knetemann, waarmee Humberto Tan instemde. „Altijd”, reageerde trouwambtenaar Mildred Nijhove.

Werner denkt dat De Jonge met zijn grap vooral „een onhandige uitspraak” heeft gedaan. „Hij bedoelt het niet zo, maar het is wel even...”, zegt ze. „Wat ik hier ingewikkeld aan vind, is dat mensen met een handicap gezien moeten worden als potentieel. Als mensen die iets kunnen, die gelukkig kunnen zijn en niet als zielig, kwetsbaar of als een object van zorg.”