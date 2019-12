Penoza krijgt spin-off rond personage Luther

Doodstil zal in het najaar van 2020 op NPO 3 te zien zijn, maakten KRO-NCRV en producent NL Film woensdag bekend. De hoofdrol wordt vertolkt door Raymond Thiry, die Luther ook speelde in de vijf seizoenen en speelfilm Penoza.

De serie speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe Luther probeert de moord op zijn broer te wreken. De regie is in handen van Willem Gerritsen en het scenario is geschreven door Philip Delmaar.

Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt het verhaal over Carmen van Walraven, gespeeld door Monic Hendrickx, die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt.

De hitserie werd dit najaar afgesloten met een bioscoopfilm die al drie weken volle zalen trekt.