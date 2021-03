DIT bespraken Charles en Philip volgens ex-perschef tijdens plots ziekenbezoek

Prins Charles zou bij Philip ontboden zijn om de toekomst van de koninklijke familie te bespreken Ⓒ Getty Images

Prins PHILIP ligt al dertien dagen in het ziekenhuis, de langste periode die hij ooit in zijn drukke leven in het ziekenhuis doorbracht. Toch verzekeren familieleden dat het goed gaat met de 99-jarige. Wat was dan de reden van het onverwachte bezoek van prins CHARLES vorig weekend? Dat onthult Philips voormalig persofficier aan Daily Mail.