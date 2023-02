Acteertalent Yannick Jozefzoon in Berlijn voorgesteld als ’Shooting Star’

Maandag ontvangt de Nederlandse acteur de bijbehorende onderscheiding, voorafgaand aan de wereldpremière van Golda in het Berlinale Palast. Oscar-winnares Helen Mirren speelt in deze biografische film de titelrol als de Israëlische staatsvrouw Golda Meir en zal ook aanwezig zijn bij de première. De kans dat Jozefzoon de Shooting Star Award uit haar handen krijgt, is dan ook groot.

„Ik kan alleen maar vereerd zijn”, reageert hij in Berlijn op zijn uitverkiezing. „Acteren heeft me inmiddels veel gebracht en dat blijft maar doorgaan: het is voor mij ’the gift that keeps on giving’.”

Gouden Kalf

Yannick Jozefzoon, die in Groningen werd geboren, goeddeels in Leiden opgroeide en later de Toneelschool in Maastricht doorliep, sleepte afgelopen jaar een Gouden Kalf-nominatie in de wacht met zijn hoofdrol in de speelfilm Femi. Eerder kwam hij ook al voor die prijs in aanmerking door zijn optreden in het tv-drama Tom Adelaar (2018). Acteren doet hij echter al zijn halve leven lang.

Yannick acteert al van jongs af aan.

„In de traditionele eindmusical van de lagere school deed ik mijn eerste ervaring op met toneel. We speelden Oliver Twist en ik had daarin de rol van de Artful Dodger. Ik vond dat ontzettend leuk en het ging me ook heel goed af. Mijn tante kwam toen met het idee om mij in te schrijven bij een castingbureau. Gevolg daarvan was dat ik op mijn 14e voor het eerst op een set belandde. Meteen had ik het gevoel dat ik daar thuishoorde.”

Theater

Spelen deed hij sindsdien ook in het theater, onder meer bij DNA, Toneelgroep Oostpool en het Nationale Theater. De laatste jaren focust Jozefzoon zich echter vooral op acteren voor de camera. „Die pikt alles op: als je iets denkt, heb je het al gespeeld.”

Recent was de acteur bijvoorbeeld te zien in het balletdrama Piece of my heart en in de duistere sciencefiction-fantasie Sputum: „Mijn eerste Engels-gesproken rol.” Ook werkte hij mee aan de Vlaamse tv serie Geldwolven, Jozefzoons eerste project buiten onze landsgrenzen. Dat smaakte naar meer.

„Mijn uitverkiezing tot Shooting Star biedt me hier de gelegenheid om te netwerken en me voor te stellen aan buitenlandse casting directors. Ik hoop dat daar iets uitkomt. Mijn agenda heb ik er voor leeg geveegd. Waar dat me gaat brengen, zie ik nog wel. Maar ik sta open voor alles.”