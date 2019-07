BARBRA’s oude liefde roest niet

Ze had er al een beetje op gehint, maar deze week was dan eindelijk het moment daar dat Kris Kristofferson zijn opwachting mocht maken op het podium met Barbra Streisand. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze kondigde hem aan als „een van mijn favoriete mannen” en de 65.000 mensen die zich in het Londense Hyde Park hadden verzameld voor het megaconcert dat BARBRA STREISAND (77) daar deze week gaf, konden hun geluk niet op. Ruim veertig jaar voordat LADY GAGA en BRADLEY COOPER in de bioscoop succes hadden met hun versie van A Star Is Born, had de Amerikaanse superster dat in 1976 samen met KRIS KRISTOFFERSON.