Edsilia Rombley vervangt Jan Smit tijdens Songfestivalfeestje

Edsilia zingt op het podium haar inzendingen Hemel en Aarde (1998) en On Top of the World (2007). In totaal treden 31 songfestivalacts uit zeventien landen op, waaronder 21 voormalige winnaars. Een registratie van het concert wordt op 1 januari uitgezonden op NPO 3.

Jan Smit moet behalve de presentatie van het songfestivalfeest ook het nieuwe seizoen van Beste Zangers aan zich voorbij laten gaan. Zijn vrienden Nick Schilder en Simon Keizer nemen het eenmalig van hem over. Jan kan overigens ondanks zijn stemproblemen wel zijn plek in de selectiecommissie blijven bekleden.