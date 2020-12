Jaarverslag prins Laurent zoekgeraakt

Ⓒ REUTERS

Wat heeft prins Laurent in 2019 uitgespookt? Wat heeft de broer van koning Filip in dat jaar allemaal gedaan om zijn dotatie van 325.000 euro te rechtvaardigen? Dat zou N-VA-parlementslid Peter Buysrogge graag willen weten maar het jaarverslag van Laurent is zoek, meldt dit weekeinde Het Nieuwsblad.