Kefah Allush kan leven met mislopen ’DWDD’

Kefah Allush (r.) liep de vooravond mis, maar vormt vanaf dinsdag wel een duo met EO-collega Margje Fikse op de late avond. Ⓒ EO

Hilversum - Fidan Ekiz en Renze Klamer hebben de strijd gewonnen om de vroege talkshow op NPO1, zo bevestigden de twee presentatoren zaterdagmiddag via Twitter. Daarmee gaat de prestigieuze vooravond voorbij aan Kefah Allush, die in veel opzichten de droomkandidaat was.