Koningin Elizabeth laat besluit over monarchie over aan Barbados

Bekijk ook: Barbados zegt koningin Elizabeth de wacht aan

De Queen reageerde daarmee op de troonrede van haar vertegenwoordiger in Bridgetown, gouverneur-generaal Dame Sandra Mason. Die kondigde namens de regering van premier Mia Mottley aan dat Barbados volgend jaar de monarchie zal vervangen door een republiek. Koningin Elizabeth verliest dan één van haar ’realms’.

De reactie van de koningin, die sinds de onafhankelijkheid van Barbados in 1966 staatshoofd is gebleven van het vooral bij Britten populaire vakantie-eiland, kwam niet als een verrassing. De Queen, die van zestien landen staatshoofd is, heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de verschillende landen zelf bepalen welke staatsvorm ze wensen.

Het voornemen van Barbados, dat in 1998 en 2015 ook al sprak over de wens een republiek te worden, zal andersom ook niet als een volledige verrassing zijn gekomen voor Elizabeth, aangezien het was opgenomen in de troonrede die Dame Sandra Mason dinsdag namens haar uitsprak. Het is aannemelijk dat Mason vooraf contact heeft gehad met de Queen of haar medewerkers.