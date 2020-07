Kanye West wil president worden

„We moeten nu de belofte van Amerika waarmaken door God te vertrouwen, onze visie te verenigen en aan onze toekomst te bouwen”, aldus Kanye. „Ik ben presidentskandidaat.”

Dit is echter niet de eerste keer dat de rapper aankondigt president te willen worden. Vijf jaar geleden, tijdens zijn speech bij de Video Music Awards, zei West dat hij streefde naar het presidentschap in 2020. „Zoals jullie hadden kunnen raden, ik heb besloten om president te willen worden in 2020”, zei hij destijds.

West kreeg op Twitter meteen steun van zijn vrouw, realityster Kim Kardashian West. Ook Tesla-oprichter Elon Musk reageerde positief op de aankondiging: „Je hebt mijn volledige steun!”