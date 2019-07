Spider-Man-acteurs verrassen kinderen in ziekenhuis

Jake Gyllenhaal, Tom Holland en Zendaya lieten de kids ook vast het nieuwste deel uit de filmreeks, Spider-Man: Far From Home, zien. De film draait later deze week in de bioscoop, maar Tom zegt in een video die het ziekenhuis maandag online zette: „We wilden dat zij de film als eerste mochten zien.”

Jake en Tom droegen tijdens het bezoekje hun pakken uit de films, waarin ze Mysterio en Spider-Man spelen. In de video is te zien hoe Tom een paar kunstjes uit de film voordoet. Het drietal gaat daarna de bedden langs en deelt handtekeningen uit aan de jonge fans.