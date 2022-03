Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe Oekraïne ’Amerikaanse’ Mila Kunis toch weer weet te raken

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Jarenlang liet ze geen moment onbenut om in interviews te benadrukken dat haar hart toch echt in Amerika ligt. Maar nu Rusland haar geboorteland is binnengevallen, zet Hollywoodster Mila Kunis alles opzij voor Oekraïne. Samen met haar echtgenoot, acteur Ashton Kutcher, heeft ze al meer dan 19 miljoen dollar ingezameld voor het land dat ze als kind moest ontvluchten. „Ik was elke dag aan het huilen en snapte de mensen in Amerika niet...”