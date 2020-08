Sylvie in gevaar? Corona-alert Saint-Tropez!

Vaste bezoekster van deze wereldberoemde hotspot, ook afgelopen week nog, is SYLVIE MEIS. Deze zomer streek zij zelfs twee keer neer in het exclusieve vissersplaatsje, afgelopen week werd zij er nog gezien met haar verloofde NICLAS CASTELLO, de man die over precies een maand haar echtgenoot wordt.

Restaurant Senequier in Saint-Tropez. Ⓒ HH/ANP

Dat gebeurt in Italië, maar dan mag er nu niets meer misgaan. Eerder moest de vier dagen durende bruiloft al worden uitgesteld van juni naar september, een nieuwe lockdown in de door toeristen overspoelde gebieden rond Florence zou nog roet in het eten kunnen gooien.

Volgens krant Nice-Matin zijn er onder de terrasmedewerkers in elk geval twee gevallen van Covid19-besmetting vastgesteld. Volgens THIERRY BOURDONCLE, eigenaar van het bekende etablissement, zou het gaan om ’voorzorgsmaatregelen’.