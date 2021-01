Met nog tweeënhalve maand te gaan tot de verkiezingen kreeg D66-leider Sigrid Kaag zondagavond in de 2Doc Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof de kans om te laten zien wie de mens achter de politica is. Anderhalf uur lang keken we naar een talige, lieve vrouw die er geen moment in slaagde duidelijk te maken wat ze in de Nederlandse politiek te zoeken heeft.