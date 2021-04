Entertainment

Guns N’ Roses komt in juni 2022 naar Stadspark in Groningen

Guns N’ Roses geeft op 23 juni 2022 een concert in het Stadspark in Groningen. Het is het enige concert in Nederland van de legendarische hardrockband uit Los Angeles tijdens een Europese tour. De band neemt Grammy Award winnaar Gary Clark Jr. mee als special guest.