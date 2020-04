Bruce Springsteen vond hit Born in the USA veel te glad

„Ik vond het lied veel te glad en eigenlijk vind ik dat nog steeds”, zegt Springsteen op Music News. Het was bandlid Little Steven (Steven Van Zandt) die Springsteen overtuigde om het toch op plaat te zetten: „Nee nee nee man, het gaat over de band, de broederschap van je band met je fans. Door hem gaf ik het nummer het voordeel van de twijfel en besloot ik het op het album te zetten’.

De twijfel over het nummer bleef: „We spelen het veel, we hebben het sindsdien ontzettend veel gespeeld. Maar ik was altijd een beetje bang. De hele plaat, ik heb er altijd gemengde gevoelens over gehad.”

Het gelijknamige album kwam uit in 1984. Het was met 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd commercieel gezien zijn succesvolste album.