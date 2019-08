Sexy peetdochter van koning Felipe trekt de aandacht

Het was duidelijk dat de koning haar kende. Met de verhalen over het rokkenjagen van Felipe’s vader koning Juan Carlos in het achterhoofd, zetten de media meteen hun speurders in om het raadsel op te lossen. De uitkomst, waarover de krant La Vanguardia als eerste berichtte, viel eigenlijk een beetje tegen.

De zelfverzekerde dame die vanaf de achterplecht van een luxejacht praatte met de koning en de bemanning van zijn zeilschip Aifos 500 was Martina Jáudenes (28), petekind van de koning en dochter van een zeilvriend van Felipe. Verder onderzoek wees uit dat ze in 2017 is getrouwd met ene Luis Abascal en dat de koning toen een van de bruiloftsgasten was.

Ze houdt er een luxe levensstijl op na en geniet duidelijk van het leven, zo constateerde weekblad Semana met enige afgunst en teleurstelling. Geen geheime vlam van Felipe, die nota bene kort voor de foto’s werden gemaakt nog teder zijn vrouw koningin Letizia had gekust.