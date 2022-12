Premium Het beste van De Telegraaf

Theaterecensie ’Isotopia’ toont de gevaren van een ideale wereld

— Wat: toneel — Wie: &Brakema Producties — Regie: Liliane Brakema Spel: Anna Raadsveld, Ali-Ben Horsting — Info: — brakemaproducties.com

Door Esther Kleuver

Bas (Ali-Ben Horsting) en Valerie (Anna Raadsveld) raken alles kwijt. Ⓒ Sanne Peper

Isotopia begint ergens in Europa in het jaar 2034. Valerie spreekt onheilspellende woorden uit. „Achteraf is het altijd makkelijk praten. Ook het mooie heeft vlekken”, klinkt het schuldbewust. Een voorbode van dat wat komen gaat. Of eigenlijk, dat wat al heeft plaatsgevonden.