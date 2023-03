Dennis Schouten doet aangifte tegen ex na ’lastercampagne’

Schouten maakte zaterdag bekend dat hij in zijn gezicht is gestoken met een mes in Aspen Valley in Enschede. Volgens hem gebeurde dat zonder reden. „Terwijl ik met een vriend van mij zat te praten aan de bar in afwachting van onze borrel. Ineens zat ik onder het bloed”, schreef de 27-jarige programmamaker. „Dit is de boete die je kennelijk moet betalen anno 2023 als je een mening hebt.” Maandagavond legt hij uit waarom hij na de aangifte van mishandeling opnieuw naar de politie is gestapt om ook melding te maken van bedreiging, smaad en laster. „Woorden schieten te kort om uit te leggen hoe intens verdrietig deze dagen zijn”, schrijft hij bij een lang bericht op Instagram.

’Toxic vriendje’

In een uitgebreid verhaal doet Dennis uit de doeken wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd waardoor hij zich nu genoodzaakt voelt naar de politie te stappen. „7 januari is dit begonnen, toen heeft Natasja een video op TikTok geplaatst vol leugens”, verwijst hij naar een filmpje waarin Dragic suggereert dat Schouten met haar flirtte toen ze 17 jaar was en interesse toonde in meerdere minderjarige meisjes. Ze stelde dat Dennis veranderde in ’een gemeen en toxic vriendje’. Dragic verklaarde met de video andere jonge meisjes te behoeden voor ’dit soort zielige, veel te oude ventjes’. Destijds reageerde Dennis al ontkennend op de beschuldigingen, waarna het lange tijd stil bleef.

Nu blijkt echter dat het achter de schermen flink is door blijven rommelen. Volgens Dennis is zijn reputatie dan ook enorm geschaad en wordt hij bedreigd ’vanwege deze leugens’. Hij benadrukt bovendien dat Dragic destijds geen 17, maar 18 was. „Sterker nog, ze werd tijdens onze relatie 19. Ook hebben wij enkele maanden een relatie gehad, niet een week”, verdedigt hij zich. „Ze heeft met deze video maar liefst 814.000 mensen bereikt. Ik hen Natasja toen via WhatsApp verzocht hiermee te stoppen, omdat ze leugens over mij deelt, ze besloot mij toen te blokkeren.

Dossier

Na een tweede filmpje waarin ze „zonder bewijsvoering vertelt dat ik met verkeerde bedoelingen jonge meisjes benader” hoorde Dennis dat Natasja bezig zou zijn met een ’dossier’ om hem ’kapot te maken’. „Zij (een dame die hij niet bij naam noemt, red.) wilde mij hier inzage ingeven als ze mij mocht bezoeken, want ik mocht deze niet zelf in mijn bezit krijgen.” En dus besloot hij - op 7 februari - met deze dame af te spreken. „Ik zag conversaties met (volwassen) exen/voormalige bedpartners van mij die achteraf ontevreden waren om verschillende redenen, prima. Echter werd erboven telkens bij vermeld door Natasja dat deze minderjarig waren, hetgeen gelogen is.”

Vervolgens somt hij een lijst ’grote leugens’ op waaronder beschuldigingen van verkrachting, misbruik en het stiekem maken van naaktfoto’s. Tijdens het bezoek krijgt hij een telefoontje van Natasja zelf, die op dat moment ook naar hem op weg was. Ze noemt hem op dat moment een ’kinderverkrachter’ en zou volgens Dennis later in de nacht „stomdronken meerdere keren bij mijn huis hebben aangebeld. Ik heb niet opengedaan en ze is uiteindelijk vertrokken.”

Dennis stelt in de periode daarna nooit meer contact te hebben gehad met zijn ex, maar hoorde wel dat zij nog „verschillende pogingen heeft gedaan om bovenstaande leugens over mij de wereld in te krijgen.”

Messteek

Nadat hij in de nacht van vrijdag tijdens het uitgaan in zijn gezicht werd gestoken, zou Natasja volgens Dennis opnieuw hebben geprobeerd haar ’dossier’ in de media te verspreiden. „Met succes”, zo concludeert hij. „Op verschillende sites, Instagrampagina’s en Twitteraccounts zijn beelden gedeeld waarop te zien zou zijn dat ik aan een twaalf of vijftienjarig meisje vraag of ze naaktfoto’s naar mij wil sturen. Per pagina verschilt de leeftijd van het ’slachtoffer’. Dit zou volgens haar dan ook de reden zijn dat ik vrijdag 3 maart in mijn gezicht ben gestoken”, stelt hij. „De realiteit is dat dit telefoongesprek drie of vier jaar geleden heeft plaatsgevonden met een meerderjarige vrouw in de aanwezigheid van vrienden van mij.” Dat is volgens hem ook te zien aan de oude profielfoto die zichtbaar is in het filmpje.

„Gevolg hiervan is dat ik terwijl ik met een lichte hersenschudding, blauw oog en messteek op bed lig en sinds zaterdag 4 maart honderden doodsbedreigingen heb ontvangen.” Dieptepunt noemt hij dat mensen hem in de nacht van zondag 5 maart via de intercom van zijn appartement lieten weten „dat ik een vuile pedofiel ben en ik klappen moet krijgen. Ik heb de deur natuurlijk niet opengedaan.” Dennis laat weten zich niet meer veilig te voelen in zijn eigen huis en zijn carrière en naam ernstig beschadigd zijn door deze ’lastercampagne’. „Ik wil daarom graag aangifte doen van laster en smaad.”

In zijn Instagram Stories laat Schouten weten in de volgende aflevering van Roddelpraat nogmaals terug te komen op de kwestie. „Ik laat me niet monddood maken. Tot woensdag, met het mes tussen de tanden.”

Reactie

Ook Natasja Dragic heeft inmiddels gereageerd op de beschuldigingen van Schouten. „Wat kan jij liegen en mensen zwart maken zeg...”, schrijft ze in haar Stories. „De waarheid achterhalen is nu aan de politie. Ze hebben het bestand en ik laat me niet bang maken door je aangiftes met je laster en smaad, zoals je hoopt bij veel van de andere meiden... Ik heb ook aangifte gedaan.” Ze sluit haar bericht af met een oproep aan de politie: „Doe alsjeblieft je werk, dit kan zo niet langer.”

Eerder incident

Dennis stelde vorig jaar zomer eveneens betrokken te zijn geweest bij een steekpartij. Hij zou toen volgens Shownieuws één van de twee gewonden zijn. Achteraf bleek dat er inderdaad een incident plaatsgevonden in het dorpshuis in Glanerbrug, maar dat Dennis toch niet een van de betrokkenen was. In een aflevering van Roddelpraat bood hij zijn excuses aan aan de slachtoffers van het incident.