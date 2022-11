OM-onderzoek naar liquidatie-opmerking Johan Derksen ’loopt nog’

Het OM in Den Haag kondigde 23 september aan te onderzoeken of Derksen met zijn liquidatie-opmerking over Baudet een strafbare uiting had gedaan. Het zogeheten Team Bedreigde Politici concludeerde dat er sprake is van „een mogelijke opruiing” door Derksen. Na deze conclusie zette de politicus zijn aangifte tegen de voetbalanalist en opiniemaker door.

Bekijk ook: Johan Derksen gehoord over aangifte Thierry Baudet

Derksen zei half september in een uitzending van Vandaag Inside dat hij vond dat Baudet geliquideerd moest worden. Direct na zijn opmerking voegde hij eraan toe dat het een verspreking was. Hij bedoelde naar eigen zeggen „dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen”. Derksen zei later weer heel verbaasd te zijn dat er ophef was ontstaan over zijn opmerking.

’Erg vervelend’

De oud-voetballer vertelde afgelopen dinsdag in de uitzending dat hij was verhoord op het politiebureau in Den Haag. Derksen noemde zijn tijd op het bureau „erg vervelend”. De politie liet weten geen uitspraken te doen over het verhoor van Derksen.

Na het onderzoek besluit de officier van justitie uiteindelijk of de zaak aan de rechter wordt voorgelegd of niet.