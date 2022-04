Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek naar klacht aanranding tegen Jean-Claude van Damme

Het parket van Brussel onderzoekt een klacht tegen Hollywoodster Jean-Claude Van Damme (61). The Muscles from Brussels zou in een exclusieve champagnebar in hartje Brussel een 33-jarige vrouw aangerand hebben. „Ik herinner me dat ik plots halfnaakt buiten op het trottoir voor de bar lag, in de regen.”