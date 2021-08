Santa Montefiore schrijft komische reeks rond onuitstaanbare Britse snob

Santa Montefiore: „Drama gaat je als schrijver ook niet in de koude kleren zitten.” Ⓒ Foto Alex de Groot

Santa Montefiore is vooral bekend als schrijfster van grote meeslepende liefdesdrama’s zoals de Deverill series, De vuurtoren van Connemara of Naar de overkant. De somberstemmende lockdowns tijdens de coronacrisis stimuleerden haar om het nu eens over een totaal andere boeg te gooien. In plaats van een tragedie vol gebroken harten en verlies vloeide er met Bij het licht van de maan een uiterst vermakelijke komedie uit haar pen. „Een luchtig verhaal om smakelijk om te lachen kunnen we nu allemaal wel gebruiken.”