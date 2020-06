Tom Jones (80): ik ga door zolang ik adem

In gesprek met de Daily Mirror zegt Jones ’door te gaan zolang ik adem’. De zanger vindt het namelijk veel te leuk. „Ik wil niet stoppen, want God is goed voor me geweest en mijn stem is er nog steeds. Ik wil doorgaan zolang ik adem.”

Jones vierde op 7 juni zijn 80e verjaardag. Een paar dagen daarvoor sprak hij tegen The Sun de verwachting uit dat hij ’misschien wel nog een hit als Sex Bomb’ in zich heeft. „Je weet maar nooit, ik sluit het niet uit.”