Amerikaanse serie Divorce stopt

Divorce, bedacht door Catastrophe-actrice Sharon Horgan gaat over het scheidende echtpaar Frances (Parker) en Robert (Thomas Haden Church) Dufresne. De eerste twee seizoenen van de HBO-serie hadden tien en acht afleveringen, de laatste reeks bestaat uit zes episodes.

„Met al onze hectische levens en drukke schema’s werd het een samenloop van omstandigheden die ervoor zorgde dat we de keuze hebben gemaakt dat we nog zes afleveringen wilden maken”, aldus Sarah Jessica tegenover Deadline. De actrice zegt blij en voldaan te zijn over het einde, waarin volgens haar Frances en Robert een frisse start maken in hun levens.