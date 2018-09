Lieke van Lexmond ambassadeur Flying Doctors

Lieke zegt over haar ambassadeurschap: „Nu ik zelf moeder ben voel ik mij enorm verbonden met andere moeders en hun kinderen. Ik realiseer me dat ik gezegend ben met de goede medische zorg die ik zelf tijdens en na mijn zwangerschap heb ontvangen. Goede zorg voor jou en je kind is in Nederland zó vanzelfsprekend. Hoe anders is dit in veel Afrikaanse landen.”

Lieke van Lexmond is voor de grootse Afrikaanse gezondheidsorganisatie naar Kenia geweest. „Ik ben net terug van mijn kennismakingsreis en oprecht geraakt door het geweldige werk van Amref Flying Doctors. Ik geloof enorm in de kracht van Afrikaanse mensen. Dat je hen verder kunt helpen met kennis, maar dat je hen daarbij wel in hun waarde laat. Dit is precies wat Amref doet. Zo maken ze jonge moeders ervan bewust hoe belangrijk het bijvoorbeeld is om hun baby te vaccineren. Maar altijd mét respect voor de cultuur en tradities.”

„Vooral het moeder- en kindproject dat ik in Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, heb bezocht, heeft veel indruk gemaakt. Wat een krachtige vrouwen en gedreven hulpverleners heb ik daar ontmoet! Geweldig hoe Amref Flying Doctors kindersterfte en nare complicaties rondom de bevalling in drie jaar tijd enorm heeft weten terug te dringen. Onder meer door het opleiden van medisch personeel. En door zwangere vrouwen bewust te maken van het belang van hygiëne, borstvoeding en vaccinaties”, aldus Lieke. „Ik kijk er dan ook naar uit om me vanaf nu in te zetten voor een zelfbewust en gezond Afrika. Samen met Amref Flying Doctors.”