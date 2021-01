Presentator Escaperoom-show: ’Enorm geamuseerd met de Nederlanders’

„Ik heb me tijdens de opnames enorm geamuseerd. Ik was altijd al fan van Nederlanders op tv”, zegt presentator Mathias Coppens tegen het ANP. „Jullie zijn veel meer outgoing dan Vlamingen. Die zijn best terughoudend en verlegen. Nederlanders nemen echt geen blad voor de mond. Heerlijk vind ik dat.” Dat in het programma ook de aloude strijd tussen Belgen en Nederlanders aan bod komt, vindt hij wel mooi. „Mijn broer is getrouwd met Nederlandse. Dus voor ons is die strijd er altijd al een beetje”, grapt hij.

In Code van Coppens - De Wraak van de Belgen, vanaf 3 januari wekelijks te zien bij SBS6, worden de BN’ers in duo’s opgesloten in een kamer vol wetenschappelijke experimenten, codes en mysteries. Onder meer Olcay Gulsen en Ruud de Wild doen mee en ook Monique Smit en Kees Tol en Leonie ter Braak en Tina de Bruin laten zich vrijwillig opsluiten. Lukt het ze te ontsnappen uit een zwaarbewaakte gevangenis, een verlaten laboratorium of het huis van een seriemoordenaar? Alle proeven die de deelnemers in de kamers moeten uitvoeren, zijn door de twee broers bedacht en opgezet, waarbij ze putten uit hun eigen programma’s over wetenschap die ze al zeven jaar maakten. Staf en Mathias hopen de kijker daarmee ook wat te leren.

Mathias is blij dat hij de experimenten nu eens aan anderen over kan laten. „In Het lichaam van Coppens deden we altijd onszelf iets aan. Nu wordt eindelijk eens niet ons lichaam op de proef gesteld”, grapt hij. „Maar de escaperooms zitten wel nog steeds vol met wetenschappelijke trucjes.”