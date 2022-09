’M’n beessie en ik’ is vertederend en soms verbijsterend

Wat: documentaire

Regie: Johan Kramer

Frans Bacon is de naam van de knorrende krulstaart die bij Kim in huis woont. Genoemd naar de kunstenaar Francis Bacon, niet naar de speklapjes. Haar relatie met een man is eindig gebleken, maar haar varken bleef haar trouw. Samen maken ze uitstapjes en gaan zelfs op vakantie. Waarbij hij dan bij haar in bed mag.

De regisseur maakt daar geen gebbetje van. Hij laat de baasjes in hun waarde en gunt de kijkers de ruimte om hun eigen mening te vormen. Zes verhalen vertelt hij, soepel met elkaar versneden. Hij filmde met een statische camera die wat afstand houdt en daardoor ook de vaak veelzeggende omgeving in beeld brengt.

Zo laat Johan Kramer (The other final, Keeper) ons ook kennis maken met kapper Vigo en zijn naaktkatten, Lana en haar Insta-poes Zappa en Wollie en haar dansende herder Kamatz. Daarnaast leren we de autistische Jo-Ann en mopshond Mickey kennen, haar steun en toeverlaat. Net als filosofiestudente Runa, die haar levenstempo soms even vertraagt om agaatslak Nokia te voeden en te koesteren.

Waar komt die grote liefde van deze baasjes voor hun beestjes uit voort? En wat betekenen zij op hun beurt voor hun huisdieren? M’n beessie en ik verschaft geen pasklare antwoorden op zulke prikkelende vragen, maar werpt ze wel op in een documentaire die steeds weet te vermaken, maar bij vlagen ook verbijstert of vertedert.

✭✭✭✭ (4 uit 5)