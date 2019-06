Avengers: Endgame komt met ’nieuwe versie’

Om fans aan te sporen de film nogmaals te gaan zien, komt er volgende week in de Amerikaanse bioscopen een versie van Endgame met extra materiaal. Het is geen ’extended cut’, meldde Marvel-baas Kevin Feige in Amerikaanse media. „Maar aan het slot van de film zijn wel een paar extra verrassingen toegevoegd.” De Marvel-films hebben al tien jaar een traditie om bij de aftiteling verrassingen, grapjes en extra scènes te tonen die vaak een opmaat vormen voor titels die later uitkomen.

Volgens Feige worden er na de credits één nieuwe scène, een klein eerbetoon en ’enkele verrassingen’ toegevoegd. Het is nog niet duidelijk in hoeveel zalen Endgame 2.0 te zien zal zijn. Distributeur Disney kon woensdag niet melden of de iets langere Avengers-film ook in de Nederlandse theaters gaat draaien.

In Nederland heeft Endgame bijna 1,2 miljoen bezoekers getrokken.