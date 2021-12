’Quo vadis, Aida?’ drie keer in prijzen op European Film Awards

Ook regisseur Jasmila Žbanić en hoofdrolspeelster Jasna Đuričić vielen in de prijzen.

De ruim 4200 leden van de European Film Academy kwamen vanwege de coronapandemie niet samen in Berlijn, waar de uitreiking dit jaar eigenlijk groots zou worden gevierd. Oplopende besmettingscijfers noopten de organisatie het evenement voor het grootste deel online te houden. De drievoudige winst van Quo vadis, Aida? volgt op de Oscar-nominatie van de film, die eerder dit jaar niet kon worden verzilverd.

Srebrenica

Jasna Đuričić speelt in het Bosnische drama een voormalige lerares Engels die met haar man en haar twee bijna volwassen zonen in Srebrenica woont, dat in door de VN tot ’safe zone’ is verklaard. Generaal Mladic en zijn troepen slaan daar in de zomer van 1995 echter totaal geen acht op. Tienduizenden moslimbewoners van Srebrenica zoeken vervolgens bescherming op de Nederlandse VN-basis, waar Aida werkt als tolk. Een aanzienlijk deel van hen stuit op een gesloten slagboom en vraagt tevergeefs om hulp. Met verschrikkelijke gevolgen.

Nederlandse acteurs

De film van Jasmila Žbanić werd mede geproduceerd door het Nederlandse N279 Entertainment, het bedrijf van Els Vandevorst en Martin Koolhoven. Daarnaast waren ook rollen weggelegd voor enkele Nederlandse acteurs, onder wie Raymond Thiry (Penoza) als majoor Rob Franken. In een eerder interview met deze krant stelde hij: „Quo vadis, Aida? is misschien wel de belangrijkste film die ik ooit heb gemaakt.”

’The father’

Anthony Hopkins, die dit jaar al wel een Oscar won voor zijn rol in The father, werd nu ook door de Europese Academy gelauwerd als Beste Acteur. Hij speelt in deze film een bejaarde man die door Alzheimer steeds meer zijn greep op de werkelijkheid kwijtraakt, maar dat halsstarrig blijft ontkennen.

De getekende versie van Amin Nawabi, wiens waargebeurde verhaal wordt verteld in ’Flee’.

’Flee’

De geanimeerde documentaire Flee van de Deen Johas Poher Rasmussen, over een Afghaanse vluchteling die zijn schrijnende verleden moet zien los te laten, sloeg bij de European Film Awards een dubbelslag. Zowel de prijs voor Beste Europese Documentaire als voor Beste Europese Animatiefilm vielen deze bijzondere productie ten deel. Flee wordt eind januari in de Nederlandse filmhuizen verwacht.