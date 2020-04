Tijl Beckand geveld door coronavirus

„Ik ben geveld door het coronavirus”, bekent hij. „Het is een gevoel alsof je een paar keer flink een knietje in je rug hebt gehad”, deelt Tijl zijn ervaring met de ziekte. „Je bent een beetje traag, een beetje warrig. Je komt niet snel op namen en je vergeet wat je aan het doen bent. Wat de arts ook zei, het is een hele venijnige griep.”

Naar eigen zeggen is maandag een cruciaal moment voor Tijl waar blijkt of het beter met hem gaat of niet. Tot die tijd is het devies „paracetamol, vitamine C, goed drinken en liggen.”