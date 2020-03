Bad Guy van Billie Eilish uitgeroepen tot lied van 2019

De single is bijna 20 miljoen keer beluisterd en staat daarmee boven aan de digitale internationale singlelijst van het afgelopen jaar. De tweede plek is het nummer Old Town Road van Lil Nas, met 18,4 miljoen streams.

Bad Guy was de vijfde single van het debuutalbum van Eilish, When we all fall asleep where do we go? In het nummer steekt de zangeres naar eigen zeggen de draak met mensen die een typetje maken van zichzelf.

Het lied stond in meer dan vijftien landen boven aan de hitlijsten, waaronder de VS. Ook werd de song uitgeroepen tot 3FM-megahit. Daarnaast was het in 2019 de meest gezochte plaat via de app Shazam.