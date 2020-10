Heksenfilms voor Halloween

De drie slechte heksen Mary (Kathy Najimy) Winifred (Bette Midler) en Sarah (Sarah Jessica Parker) uit ’Hocus Pocus’. Ⓒ Foto PR

Met Halloween ziet Hollywood ze vliegen. Zo is er dit jaar nieuws te melden rond films als The craft: legacy, een nieuwe verfilming van Roald Dahls The witches en een aangekondigd vervolg op Hocus pocus (1993). Wat direct ook een goede gelegenheid biedt om een aantal beklemmende heksenfilms op een rijtje te zetten. Klaar om betoverd te worden?