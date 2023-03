Jeremy Renner in eerste interview over ongeluk: ’Ik koos ervoor om te overleven’

„Ik koos ervoor om te overleven”, zegt Renner onder meer in de trailer. In de uur lange uitzending deelt de acteur meer details over het ongeluk, waarbij hij onder een sneeuwschuiver terechtkwam. Dat gebeurde toen Renner probeerde te voorkomen dat zijn neef geraakt zou worden door het voertuig. De acteur brak in totaal zo’n dertig botten en liep inwendig borstletsel op. In de uitzending worden ook beelden gedeeld van de revalidatie van de acteur en zijn er gesprekken met familieleden, waaronder de neef die Renner heeft gered.

Het interview, getiteld A Story of Terror, Survival and Triumph wordt op 6 april uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC en is in de Verenigde Staten vanaf 7 april beschikbaar via streamingdienst Disney+.